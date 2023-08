Von der Weltmeisterschaft im Ziphosen-​Wechseln

Foto: wil

Fünf Slam-​Poeten überzeugten auf der Remsparkbühne mit ihren Botschaften, boten Nachdenkliches, appellierten wortgewaltig oder nahmen gesellschaftliche Strömungen wie den Sport oder die „Heile Welt“ im Kinderbuch zum Thema.

Sonntag, 06. August 2023

Jürgen Widmer

31 Sekunden Lesedauer



Unter den fünf Kandidaten, die wie immer in zwei Runden antraten, um in sechs Minuten ihre Texte vorzutragen, waren diesmal gleich drei Landesmeister.







Wer sich am Ende durchgesetzt hat und mit welchen Themen, lesen sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Der Poetry Slam mit Johannes Elster ist fester Bestandteil des Gmünder Sommers auf der Remsparkbühne und bot auch am Freitag wieder kurzweilige Unterhaltung. Während der Sieger meist durch die Applausstärke ermittelt wird, war in diesem Jahr ein Fotofinish nötig, um zwischen den politisch geprägten Appellen und der eher leisen, aber heiteren Gesellschaftskritik zu entscheiden.

260 Aufrufe

126 Wörter

1 Stunde Online



