Werner Koczwara und Ernst Mantel sind „The Bänd in the Länd"

Werner Koczwara und Ernst Mantel sind auf der Remsparkbühne als „The Bänd in the Länd“ gefeiert worden. Der Auftritt der beiden Schwaben-​Kabarettisten war ausverkauft und wurde zu einem Triumph.

Sonntag, 06. August 2023

Die Besucher vor der Remsparkbühne schauten am Samstagabend besorgt gen Himmel und hatten die Wetter-​App im Auge. So sorgte die Ankündigung von Werner Koczwara vor Programmbeginn, heute ohne Pause zu spielen, um das Programm noch in der regenfreien Zeit zu präsentieren für den ersten stürmischen Beifall des Abends. Es sollte nicht der letzte sein.Ernst Mantel und Werner Koczwara strapazierten dann für zwei Stunden ununterbrochen die Lachmuskeln des Publikums abwechselnd mit schwäbischen Coverversionen von Welthits und mit mal drastischen, mal feinsinnigen Wortbeiträgen.Was die beiden Originale sonst noch boten, lesen sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

