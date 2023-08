Delegationsbesuch in USA: Kultur als Wirtschaftsfaktor

Derzeit besucht eine Delegation aus Schwäbisch Gmünd die Partnerstadt Bethlehem (USA). Neben ernsten Themen wie Wirtschaft darf dabei auch Kultur nicht zu kurz kommen.

Montag, 07. August 2023

Sarah Fleischer

Einer der Höhepunkte beim derzeitigen Besuch einer Gmünder Delegation in der US-​Partnerstadt Bethlehem war der Besuch des dortigen Musikfestes. Das Gmünder Motto hieß dabei BBB: eine Bettringer Band in Bethlehem.



Als einst einer der weltweit größten Stahlproduktionsstandorte, musste sich Bethlehem in den letzten Jahrzehnten neu erfinden, um nicht zu einer Geisterstadt zu werden. Heute blüht die Stadt, was hauptsächlich an kulturellen Anreizen liegt. Der Werdegang der Stadt lag ebenfalls im Fokus der Schwäbisch Gmünder Delegationsreise in die USA.





Welche Bettringer Band es nach Bethlehem schaffte und welches Fest die Delegation besuchte, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



