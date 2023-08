„Estonian Voices“: Die pure Lust am Singen und an der Musik

Foto: hat

Die baltischen Völker sind für ihre Affinität zur Musik und zum Gesang bekannt. Was aber geschieht, wenn drei Frauen– und drei Männerstimmen aus Estland mit Folklore, Jazz und nur ihren Stimmen als Instrument gemeinsam singen, konnte man am Donnerstag Abend im Rahmen des Europäische Kirchenmusikfestivals auf der Remspark-​Bühne hören.

Montag, 07. August 2023

Sarah Fleischer

44 Sekunden Lesedauer











Details über das Konzert finden Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Das Konzert sollte gerade beginnen, da klang plötzlich und unerwartet Vogelgezwitscher aus den Bühnenlautsprechern: Es waren die „Estonian Voices“ selbst, die, von hinter dem Publikum einlaufend, frühmorgendliche Vogelgesänge in die laue Abendluft des Stadtgartens zwitscherten und damit einen kleinen Ausblick auf ihre Vielseitigkeit boten – ihre Musik zauberte meist Gute-​Laune-​Stimmung auf die Bühne. Auch, wenn zum Gute-​Laune-​Sound viele tiefgreifende Lied-​Texte zum zwischenmenschlichen Zusammenleben erklangen.Da viele der Nummern ihre Wurzeln in estnischen Volksliedern haben, die meisten von der Liebe handeln, ihrer Vergänglichkeit und anderen zwischenmenschlichen Begebenheiten und weil sie in ihrer Originalsprache gesungen wurden, gab es je eine kleine, launige Einführung, immer passend und immer mit dem hintergründigen Witz und Charme des Lieds gewürzt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



237 Aufrufe

179 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen