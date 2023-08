In Gmünd gibt es ein Dutzend Wärmenetze

Auch, wenn die aktuelle Diskussion um Wärmenetze einen anderen Eindruck vermittelt: Wärmenetze gibt es schon lang, auch in Schwäbisch Gmünd. Die Stadtwerke versorgen mit einem Dutzend von Netzen ungefähr 5000 Menschen mit Wärme.

Ein Ansatz, den die Stadtwerke schon länger verfolgen. „Unser derzeit größtes Heizwerk, Bettringen Nord-​West, wurde 1970 in Betrieb genommen“, antwortet Steffen König, Vertriebsleiter und Pressesprecher der Stadtwerke, auf die Anfrage der Rems-​Zeitung. Die meisten anderen Wärmenetze wurde in Gmünd in den 1990er Jahren erbaut.





Welche Wärmenetze es gibt, wie alt die Heizungen in Schwäbisch Gmünd sind, und wie es mit den Netzen weitergeht, erfahren sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Glaubt man der Einschätzung der FVEE (Forschungsverbund Erneuerbare Energien), einem Zusammenschluss unterschiedlicher Forschungsinstitute, wie dem Fraunhofer-​Institut und dem Helmholtz-​Zentrum Potsdam, dann werden gerade in Ballungsgebieten Wärmenetze eine zentrale Bedeutung gewinnen. So könnten hohe Anteile an erneuerbarer Wärme über das ganze Jahr verteilt mit hoher Effizienz eingesetzt werden. „Die erfolgreiche Umsetzung der Wärmewende wird also auch von einem intelligenten Einsatz von Wärmenetzlösungen abhängen“, heißt es auf der Homepage des FVEE.

