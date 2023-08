LGH lässt Stratosphärenballon steigen

Schülerinnen und Schüler des LGH schickten einen Ballon in die Stratosphäre und sammelten dabei allerhand Daten. Sie sind damit Tiel des „Wissenschaftsjahres 2023″, und unter den 19 Schulen, die am Stratospharen-​Ballon-​Schulkation des Deutschen Zentrums für Luft– und Raumfahrt teilnehmen.

Montag, 07. August 2023

Sarah Fleischer

Was das LGH mit diesem Experiment bezweckt, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Cape Canaveral, Baikonur, Kourou und – Gmünd. Raumfahrt-​Bahnhöfe gibt es nicht viele, doch am Sonntag gehörte auch Schwäbisch Gmünd dazu. Schülerinnen und Schüler des Landesgymnasiums für Hochbegabte (LGH) brachten einen Stratosphären-​Ballon in die Luft, „Startrampe“ war der Rasen zwischen Internatstrakt und Sporthalle auf dem LGH-​Gelände an der Buchstraße. Tagelang war unklar, ob und wann es klappt; Wind, Regen, Wolken – damit so ein Stratosphären-​Ballon mit seinen in einer leichten Styropor-​Box untergebrachten Messinstrumenten richtig hoch kommt, muss alles passen. Am Sonntagnachmittag war es dann so weit, blauer Himmel mit ein paar weißen Wolken. Die Startgenehmigung vom Regierungspräsidium Stuttgart, der zuständigen Luftfahrtbehörde, lag auch vor. Sören, so haben die LGHler ihre Messbox genannt, konnte starten. Also: Helium in die Ballonhülle und los. Aber: Warum eigentlich?

