Tierheim Dreherhof: Hilfe für die unsichtbaren Streunerkatzen

Foto: dreherhof

Am 8. August ist der internationale „Tag der Katze“. Die schnurrenden Vierbeiner sind beliebte Haustiere, landen aber leider auch allzu oft im Tierheim oder gar auf der Straße. Im Tierheim Dreherhof kümmert man sich um heimatlose und streunende Katzen – und wünscht sich eine Katzenschutzverordnung.

Montag, 07. August 2023

Sarah Fleischer

37 Sekunden Lesedauer



Denn auch solche Fälle begegnen Kaasen, die bei der Katzenschutzinitiative Ostalb aktiv ist. Immer wieder fangen die Mitglieder streunende Katzen ein und lassen sie kastrieren.







Warum das aktuell die einzige Möglichkeit ist, das Leid einzudämmen und warum eine Katzenschutzverordnung helfen würde, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Über 100 Katzenbabys habe man aktuell in Pfegefamilien untergebracht, so Martina Kaasen, Mitarbeiterin des Dreherhof. „Das ist wichtig für die Sozialisation. Sie müssen sich daran gewöhnen, wie Menschenstimmen oder Haushaltsgeräte klingen, wie sie ein Katzenklo benutzen und so weiter.“ Sonst könne man die Katzen später nicht vermitteln.

