Wie zuverlässig sind Wetter-​Apps?

Foto: picture alliance

Pullover, Jacke, oder T-​Shirt? Ein Blick in die Wetter-​App könnte bei der Entscheidung helfen. Experten erklären, wie die Vorhersagen zu verstehen sind.

Montag, 07. August 2023

Jürgen Widmer

43 Sekunden Lesedauer



An einem Dienstag verspricht die Wetter-​App strahlenden Sonnenschein und 28 Grad für das Wochenende. Einem Ausflug an den See steht also nichts im Weg. Doch je näher der Trip rückt, desto mieser zeigt sich die Wettervorhersage. Und am Freitag heißt es schließlich: zwei Tage Schauer und 22 Grad.

Was hier ein fiktives Szenario ist, tritt in der Realität nicht selten ein. Sind Wetter– aussichten insbesondere in den Apps unzu– verlässiger geworden? Nein, sagen Experten. „Es liegt in der Natur der Dinge, dass unsere Wettervorhersagen nicht exakt sein können – auch wenn unsere Technologien sehr modern sind und immer besser werden“, sagt der Meteorologe Peter Knippertz von dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Um nachzuvollziehen, warum das so ist, ist es hilfreich zu verstehen, wie die Vorhersagen überhaupt entstehen.





Wie Wetter-​Apps funktionieren, erklären wir auf der Wissensseite der Rems-​Zeitung am Montag.



