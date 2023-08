HBG-​Schüler beim Robotik-​Wettbewerb in Mannheim

Zehn Schülerinnen und Schüler des Hans-​Baldung-​Gymnasiums nahmen am Robotik-​Wettbewerb der Hopp Foundation teil. Dabie setzten sie sich gegen Teams aus ganz Baden-​Württemberg durch und belegten einen souveränen zweiten Platz.

Dienstag, 08. August 2023

Sarah Fleischer

Am Mittwoch, den 12. Juli , ging es für das Team der „HaBeGonier“ zum ersten Mal nach Mannheim in die SAP-​Arena. Dort nahmen zwei ausgewählte Teams des Hans-​Baldung-​Gymnasiums mit jeweils fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den Klassenstufen 5 und 6 an einem Robotik-​Wettkampf der Hopp Foundation teil. In der Vorrunde wurde schnell klar: Die Konkurrenz ist stark, wirklich alles muss sitzen.

In den spannenden Endrunden kämpften anschließend alle Finalteilnehmerinnen und –teilnehmer um wichtige Punkte.







