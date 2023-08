„Hongkong“ lockt Tausende Besucher

Foto: wopf

Drei tolle Tage liegen hinter der Dorfgemeinschaft Honkling. Egal ob Fußball, Oldtimer, Musik oder leibliche Genüsse – für jeden war beim „Hongkong-​Fest“ etwas geboten.

Dienstag, 08. August 2023

Sarah Fleischer

Am Freitagabend platzte das Festzelt fast aus allen Nähten, am Sportplatz gegenüber hatte das Fußballturnier mit sechzehn Hobbymannschaften begonnen und die für das Oldtimertreffen des Unimog-​Clubs Ostalb reservierten Parkplätze auf den Wiesen füllten sich zusehend. „270 Helferinnen und Helfer sind diesmal im Einsatz“, berichtet Dorfgemeinschafts-​Vorstand Matthias Löffler und ist stolz auf seine Honklinger. Das Publikum wusste die tolle Stimmung in Honkling zu schätzen und strömte scharenweise herbei aus Nah und Fern sogar aus Montana in den USA.





Warum der Besuch aus den Staaten sich auf den Weg nach Hornkling machte und wer in diesem Jahr beim Hammellauf gewann, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



