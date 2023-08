Landrat Bläse setzt für die Zukunft auch auf Gmünd

In seinem Sommerpressegespräch hat Landrat Joachim Bläse erklärt, wie er den Spagat zwischen Ökologie und Ökonomie schaffen will, und wohin es mit dem Ostalbkreis gehen soll. Dabei spielt auch Schwäbisch Gmünd eine wichtige Rolle.

Dienstag, 08. August 2023

Klar ist: Nicht nur einzelne Schlüsselindustrien befinden sich in der Transformation, letztendlich muss sich auch die Verwaltung und auch die Bürgerinnen und Bürger verändern. Die Veränderung tut Not und hin und wieder auch weh.







Welche Veränderungen anstehen, wie es mit den Kliniken weitergeht und welche Rolle Gmünder Einrichtungen in Zukunft spielen sollen, lesen sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Der Ostalbkreis soll zukunftsfähig bleiben, und deshalb will Bläse nach dem Sommer an neuen Strukturen arbeiten. Ganz nach dem neuen Kreismotto „Vielseitig, schwäbisch, patent“, das der Landrat gern und häufig zitiert und wohl eine Idee von Pressesprecherin Susanne Dietterle war.Aufgaben finden der Landrat und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genügend vor, sodass es beim Sommerpressegespräch im Kreishaus fast im Schweinsgalopp durch die vielen politischen Themenfelder ging. Klinikreform, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, Erneuerbare Energien und Klimaschutz, Demografischer Wandel, Mobilität, und, und, und…

