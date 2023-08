»New York Polyphony«: Ein Abend warmen Wohlklangs

Foto: hat

»Glimpses of Beauty – Vokalmusik der Renaissance« lautet der Titel des Programms von »New York Polyphony« im Programmheft des diesjährigen Kirchenmusik-​Festivals. Die vier Sänger verstanden es, zeitgenössische Kompositionen in die Renaissance einzuarbeiten.

Dienstag, 08. August 2023

Sarah Fleischer

Das erste Set gehörte (fast) ganz William Byrd. Am Beginn standen „Puer natus est nobis“ & „Cantate Domino“. Darauf folgte Michael McGlynns (*1964) »O pia virgo«, was den Gesamteindruck des Konzerts aber keineswegs störte.





Ganz eigene Klang-​Auffassungen brachten die »New York Polyphony« am Freitag Abend in der Johanniskirche zu Gehör. Das Publikum kam in den Genuss, den ganz eigenen Reiz und die ganz eigene Art, mit Emphase und Emotion umzugehen, zu hören.

