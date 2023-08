Normannia Gmünd: Fußball-​Weisheiten nach Auftaktsieg

Foto: Jani Pless

Der 1. FC Normannia Gmünd ist nach dem 1:0 in Reutlingen in der Oberliga angekommen. Trainer Zlatko Blaskic sieht noch einiges Potenzial und weist auf die vielen jungen Spieler im Kader hin. Gegen Holzhausen bestreitet man am Freitag (19 Uhr) das erste Heimspiel der Saison.

Dienstag, 08. August 2023

Benjamin Richter

Am Ende zählt nur das Ergebnis – eine Fußball-​Weisheit, die meist verwendet wird, wenn man gewonnen hat, mit dem Gezeigten aber nicht wirklich zufrieden gewesen ist.

Diese Weisheit hat auch Normannias Trainer Zlatko Blaskic nach dem eigenen 1:0-Sieg beim Traditionsklub SSV Reutlingen angewandt. Zumindest so ähnlich: „In zwei Tagen fragt keiner mehr nach der Art und Weise“, sagte er noch im Stadion an der Kreuzeiche.

Eine Halbzeit lang hatten Blaskics Kicker dem Favoriten und mittlerweile Dauer-​Oberligisten Paroli bieten können, sich dann aber durch eigene Unzulänglichkeiten, Fahrigkeit und Unkonzentriertheiten in die Bredouille gebracht.

Wie so häufig war es Yannick Ellermann, der am Ende die Null hielt. Ein gehaltener Elfmeter war nur das i-​Tüpfelchen auf eine Leistung, die Gmünds Schlussmann schon häufig abgerufen hat in den vergangenen Jahren, ganz gleich in welcher Liga.

Vor genau fünf Jahren war die Normannia schon einmal in der Oberliga gestartet. Zuhause, gegen den Göppinger SV. Damals unterlagen die Normannen dem späteren Tabellenfünften mit 0:1.





Welche Akteure sich in Reutlingen mit starken Leistungen in den Vordergrund spielten und worauf im Heimspiel gegen den FC Holzhausen ein Augenmerk liegen wird, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die vollständige Ausgabe auch online im iKiosk.

