Schach: Gmünder Schüler-​Teams bei Landespokal erfolgreich

Foto: ta

Die Mannschaften des Parler-​Gymnasiums und der Rauchbeinschule aus Schwäbisch Gmünd spielen bei der Baden-​Württembergischen Pokalmeisterschaft im Schulschach in Deizisau ganz weit vorne mit.

Dienstag, 08. August 2023

Benjamin Richter

Am letzten Freitag des Schuljahres hat im Festzelt in Deizisau die Baden-​Württembergische Pokalmeisterschaft für Vierer-​Schulschachmannschaften stattgefunden. Gespielt wurde im Grundschulturnier und im allgemeinen Turnier (für alle anderen Schularten).

Das Parler-​Gymnasium ging mit zwei Teams ins Rennen, die Rauchbeinschule startete bei den Grundschulen. Betreut wurden die drei Mannschaften von Wernfried Tannhäuser.

Insgesamt 25 Mannschaften aus Baden und Württemberg kämpften im Grundschulturnier in sieben Runden um die fünf Pokalplätze. In der Startrunde musste das Rauchbein-​Team gegen die starke Grundschule an der Hügelstraße aus Tübingen (4. in der Abschlusstabelle) spielen und schaffte ein 2:2.

Gegen die zweite Mannschaft derselben Schule (15.) wurde ein lockeres 4:0 erspielt. Doch die 1:3-Niederlage gegen die Walzbachschule Jöhlingen (2.) erdete das Team wieder.

Nun erspielten sich die Rauchbeinschüler drei Siege nacheinander: zuerst ein 3:1 gegen Bisingen (13.), danach ein 4:0 gegen Stetten (14.) sowie ein 3,5:0,5 gegen die Winkelwiese-​GS Tübingen (11.).

In der Schlussrunde hieß der Gegner Haldenschule Rommelshausen (1.), Teilnehmer der Deutschen Grundschulmeisterschaft in Suhl. Ein Sieg des Rauchbein-​Teams hätte den Turniersieg bedeutet, doch es gab mit 1,5:2,5 eine knappe Niederlage.





Welche erfreuliche Überraschung es für die Rauchbeinschüler bei der Abschlussfeier gab und wie die beiden Teams des Parler-​Gymnasiums abgeschnitten haben, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Die gesamte Ausgabe gibt es auch digital im iKiosk.

