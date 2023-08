Sommerkonzert des Kammerorchesters Rosenstein

Foto: kor

Curtain Up! hieß es in Heubach beim großen Open Air des Kammerorchesters Rosenstein. Unter zunächst strahlendem Himmel zeigte sich das mit Schlagwerk und großer Bläserbesetzung verstärkte Kammerorchester hochkonzentriert und mit viel Spielfreude.

Dienstag, 08. August 2023

Sarah Fleischer

Gleich zu Beginn erklang das Medley mit bekannten Showmelodien wie „There´s No Business Like Show Business“, „Don´t Rain On My Parade“ oder „Phantom der Oper“ in einem Arrangement von Bob Krogstad.

Mit Klassikerin aus Filme zahlreichen Disney– und Pixar-​Filme sowie witzigen und lockeren Texten, die der Erzähler und Dichter Dieter Hahn zum Programm beisteuerte, verzauberte das Orchester das Publikum. Nicht einmal der einsetzende Regen konnte zum Schluss verhindern, dass die Zugabe gespielt wurde.





Mehr zum Konzert lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



