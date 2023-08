TSV Essingen im Testspiel 30 Minuten auf Augenhöhe mit FC Heidenheim

Foto: Zimmermann

Bei Oberliga-​Aufsteiger TSV Essingen gewinnt der Neu-​Bundesligist 1. FC Heidenheim sein letztes Testspiel vor dem Saisonstart standesgemäß mit 6:1. Bis der Klassenunterschied offen zutage tritt, halten die Hausherren im Schönbrunnenstadion eine halbe Stunde lang gut mit.

Dienstag, 08. August 2023

Benjamin Richter

58 Sekunden Lesedauer



Wenn es einer in Essingen noch nicht mitgekriegt haben sollte, dass am Dienstagabend die Heidenheimer auf dem dortigen Rasen gastierten, dann genügte wohl ein Blick aus dem Fenster: In Scharen pilgerten Anhänger des TSV in Blau und des FCH in Rot gleichermaßen dem Stadion am Schönbrunnen entgegen.

Angesichts der Freundschaftspartie des neuerdings erstklassigen 1. FC Heidenheim beim gleichfalls neuerdings fünfklassigen TSV Essingen war die Ausgangslage klar – und selbst im Block der treuesten TSV-​Fans schloss man bloß Wetten darüber ab, ob das Team aus der Remsquellgemeinde mit 1:5 oder 1:7 das Nachsehen haben würde.

Zumindest ein wenig überraschend ließ sich vor diesem Hintergrund die Anfangsphase des für beide Mannschaften letzten Testspiels dieses Sommers an: Die Essinger stellten sich keineswegs nur hinten rein und mauerten, vielmehr verteilte sich das Spielgeschehen nahezu gleichmäßig auf beide Platzhälften.

Es war ein Start auf Augenhöhe, bei dem unter anderem Lukas Rösch (4.) und Felix Nierichlo (8.) ein paar aussichtsreiche Bälle in den Heidenheimer Strafraum spielten.





