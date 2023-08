50 Jahre Schäfersfeldschule: Jubiläumsfestival

Anlässlich des 50. Geburtstags der Schäfersfeldschule in Lorch hatte die Schulgemeinschaft ein ganzes Festival organisiert. Von Akrobatik über Musik bis hin zu kreativen Workshops war für alle etwas geboten.

Mittwoch, 09. August 2023

Sarah Fleischer

Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler hatten sich in vielen Arbeitsstunden auf den großen Tag vorbereitet.







Was alles geboten wurde und welches Element ein besonderes Highlight war, steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



„Mehr davon“ – mit diesem Titel eröffnete die Mädchen-​Sportgruppe der Klassen 5 bis 7 zusammen mit Schulleiterin Christa Weber das Schulfest zum 50-​jährigen Bestehen der Schäfersfeldschule Lorch. Und mehr davon hätte man gern von jeder der rund 20 Aktionen gehabt, die das Festival unter dem Motto „Ein halbes Jahrhundert Schäfersfeldschule – zusammen Zukunft gestalten“ bereicherten.

