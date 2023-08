Ferienprogramm: Werken mit Bürgermeisterin Funk

Gemeinsam mit Bürgermeisterin Marita Funk einen Tag lang handwerken – das ging beim Lorcher Ferienprogramm. Das Angebot erwies sich als sehr beliebt, die Plätze waren restlos ausgebucht.

Mittwoch, 09. August 2023

Sarah Fleischer

In den Räumen der Wissenswerkstatt „Eule“ fand dort das Angebot „Bauen, tüfteln werken, mit Bürgermeisterin Funk“ statt. „Wir konnten gar nicht alle Kinder mitnehmen, die Interesse hatten. Das Angebot war komplett ausgebucht“, sagte strahlend Sophie Grass, die bei der Lorcher Stadtverwaltung für das Ferienprogramm verantwortlich ist.





Was die Kinder gemeinsam mit Funk bastelten, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Im Rahmen des Jugendferienprogramms der Stadt Lorch fuhren 25 Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren gemeinsam mit Bürgermeisterin Marita Funk mit dem Zug von Lorch nach Schwäbisch Gmünd.

