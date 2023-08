Gmünd: Einhorntunnel wird Mittwochabend kurzfristig gesperrt

Archiv-​Foto: hs

Pendler auf der B29 durch Schwäbisch Gmünd brauchen heute Abend starke Nerven — oder einen guten Routenplaner: Der Einhorntunnel wird ab 19.30 Uhr wegen eines technischen Defekts für den gesamten Verkehr gesperrt.

Mittwoch, 09. August 2023

Benjamin Richter

Das teilte die Gmünder Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mit. Grund für die Sperrung ist demnach ein technischer Defekt an der sicherheitstechnischen Anlage des Tunnels. Voraussichtlich gegen 23 Uhr, heißt es in der Ankündigung weiter, soll der Einhorntunnel dann wieder freigegeben werden.





