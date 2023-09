Gmünder Gässle-​Geschichten: Adjutantenstäffele

In der Weststadt erinnert eine Straße und ein Treppenaufgang an den Generalfeldmarschall und auch Gmünder Stadtkommandanten Erwin Rommel und an seinen Gmünder Ordonanzoffizier Hauptmann Hellmut Lang.

Freitag, 01. September 2023

Sarah Fleischer

Alles über die Geschichte von Lang und Rommel erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Das sogenannte Adjutantenstäffele an der Erwin-​Rommel-​Straße ist derzeit aufgrund der massiven Bautätigkeit für eine neue Wohnanlage entlang der Eutighofer Straße gesperrt und macht auch einen ziemlich verwilderten Eindruck. Die Anlieger hoffen auf eine baldige Reaktivierung und Sanierung des Treppenaufgangs, der für Fußgänger eine beliebte Abkürzung ist.Das Adjutantenstäffele erzählt den Werdegang eines Gmünders, der ein wichtiger Zeuge der Zeit– und Militärgeschichte wurde und indirekt sogar Filmgeschichte geschrieben hat: Hellmuth Lang, Ordonanzoffizier und Vertrauter von Generalfeldmarschall Erwin Rommel, von den Weltkriegs-​Alliierten auch „Wüstenfuchs“ genannt.

