Normannia Gmünd: Der Tabellenzweite ist zu Gast

Nach dem 1:1 im Derby beim TSV Essingen ist vor dem Heimspiel gegen den FC 08 Villingen und damit gegen den Tabellenzweiten der Fußball-​Oberliga nach fünf Spieltagen. Die Villinger sind zu Gast beim drittplatzierten 1. FC Normannia Gmünd am Samstag um 14 Uhr.

Wenngleich man zu diesem frühen Zeitpunkt der Tabelle noch nicht zu viel Bedeutung beimessen sollte, so kann man doch zumindest festhalten, dass der Zweite beim in dieser Oberliga-​Saison noch ungeschlagenen Dritten gastiert – auf dem Papier also schon einmal ein Topspiel. Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic aber lässt sich von derlei Zahlenspielen nicht beeindrucken, er weiß um die Stärke des kommenden Gegners.





Wie Zlatko Blaskic den Gegner und die eigenen Chancen in diesem Heimspiel einschätzt, lesen Sie im FCN-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 1. September.



