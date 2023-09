Leichtathletik: Neue Siegerinnen und Sieger in Lautern

Das Teilnehmerfeld sah in diesem Jahr etwas anders aus. So fehlten einige der starken Läuferinnen und Läufer aufgrund anderer Wettbewerbe wie den Deutsche Meisterschaften über zehn Kilometer auf der Straße in Bad Liebenzell, wie zum Beispiel der Seriensieger des Lapperttallaufs, Johannes Großkopf, der in den vergangenen drei Jahren nicht zu stoppen war. Dementsprechend sehen die Siegerlisten der Lauterner Landschaftsläufe im Vergleich zum Vorjahr deutlich anders aus, und die jeweiligen Sieger benötigten bei der 18. Auflage mehr Zeit.

Sonntag, 10. September 2023

Thomas Ringhofer

Für eine Laufveranstaltung war es gestern fast zu warm. Doch ein guter Teil der Strecken des Lapperttallaufs und des Panoramalaufs (23,6 Kilometer) verliefen im Wald. „Es war schon warm. Aber es gab ausreichend Verpflegungsstellen“, sagte der Sieger über 12,6 Kilometer, Steffen Krebs. Eine Zeit von 55 Minuten hatte sich Benjamin Richter vorgenommen. Dass er diese mit 55:27 Minuten schaffte und überraschend Zweiter wurde, führte er bescheiden darauf zurück, dass er „einen guten Tag“ erwischt habe. Dritter wurde Thomas Kreuzer vom TSV Hüttlingen (56:46)





Lange wollte sie es nicht glauben, dass sie den Lapperttallauf der Frauen gewonnen hatte: Claudia Grieser. „Es waren doch zwei oder drei andere Läuferinnen vor mir im Ziel“, war sie sich sicher. Die Starterin aus Kapfenburg überquerte aber in 1:08:33 Stunden eine Sekunde vor Ingrid Grundler vom LAC Essingen die Ziellinie. Es sei wunderschön gewesen, meinte Grieser im Ziel, „Respekt und ein dickes Lob für die Organisation. Besser geht es nicht.“ Über den dritten Platz freute sich Renate Bay aus Lorch, die für die Gmünder Organisation Frauen helfen Frauen startete.





Wie der Panoramalauf ausging und wie das Fazit des Mit-​Organisators des SV Lautern, Bernhard Dangelmaier, lautete, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

Über die 12,6 Kilometer triumphierte diesmal Steffen Krebs in 47:39 Minuten. Krebs, der im Vorjahr Dritter war und bei der Auflage 2021 auf Rang zwei lief, setzte sich damit die Krone auf. „Alles war super. Ich bin jedes Jahr dabei, hatte diesmal ein gutes Tempo und war eine Minute schneller als im letzten Jahr“, sagte er schweißtriefend im Ziel. Gleich auf den zweiten Platz lief Benjamin Richter (Rems-​Zeitung) bei seiner Premiere. Die Siegerin der Frauen, Claudia Grieser, wollte es zunächst nicht glauben, dass sie die schnellste Frau war.

