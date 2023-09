Dengue-​Fieber: Wird auch Deutschland zum Endemiegebiet?

Foto: Frank Hollenbach /​pix​e​lio​.de

Die von Mücken übertragene Krankheit tritt nicht mehr nur in den Tropen auf. Jüngst kam es zu Dengue-​Fällen am Gardasee. Das Besondere: Die Infizierten haben sich nicht auf Reisen, sondern in Italien infiziert.

Montag, 11. September 2023

Benjamin Richter

44 Sekunden Lesedauer



Weltweit kommt es derzeit vermehrt zu Ausbrüchen von Dengue-​Fieber. Während bisher hauptsächlich tropische Gebiete und in Europa Reiserückkehrer betroffen waren, rückt das Virus nun näher. Kürzlich kam es zu mehreren Fällen am Gardasee und im Latium in Italien.

Das Problem: Die Erkrankten haben sich nicht auf Reisen, sondern vor Ort infiziert. Die Europäische Seuchenbehörde (ECDC) beobachtet die Fälle daher ganz genau. Das Auswärtige Amt in Berlin weist inzwischen mit einem Reisehinweis auf das Dengue-​Fieber in den Gardasee-​Regionen hin.

Klimatische Veränderungen begünstigen nach Angaben von Fachleuten die Verbreitung des Erregers, der sich in Stechmücken vermehrt und von ihnen übertragen wird. Bisher nur in Südeuropa. Das könnte sich laut Experten jedoch ändern.





Wie viele Dengue-​Fälle in Deutschland registriert werden und welche Symptome mit einer Erkrankung einhergehen, erfahren Sie am Montag auf der Wissen-​Seite der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe ist auch digital erhältlich, im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



207 Aufrufe

176 Wörter

24 Minuten Online



Beitrag teilen