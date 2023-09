Tanzkreis-​Gründer Stefan Kaller hat 60. Geburtstag

Stefan Kaller aus Wißgoldingen ist nicht nur Tänzer und Tanzlehrer, sondern auch der charismatische Ideengeber und kreative Kopf des Vereins. Am 11. September feiert er seinen 60. Geburtstag.

Montag, 11. September 2023

1986 haben sich Stefan und Susanne in der Tanzschule Knoll kennengelernt – und recht schnell wurde deutlich, dass die beiden tänzerisch und privat perfekt zueinander passen. Für den Tanzclub Blau-​Weiß Aalen war das Paar erfolgreich im Tanz– und Turniersport; 1990 wurde geheiratet und drei Kinder machten das Familienglück perfekt. Alle drei Kinder sind dem Tanzen zugeneigt, ein Sohn verfügt sogar ebenfalls über eine Tanzlehrerlizenz.

1998 begann die Geschichte des vom Ehepaar Kaller ins Leben gerufenen Tanzkreises Wißgoldingen. „Keimzelle“ war ein Tanzkurs in Wißgoldingen, und bald wurden viele Wißgoldinger angesteckt von der fröhlichen Tänzerschar. Seit der Gründung des Tanzkreises Wißgoldingen anno 2000 hat Stefan Kaller das Amt des Sportlichen Leiters inne. Die Vorsitzende Elisabeth Schmid, die ihr Amt seit 2005 mit viel Engagement und Herzblut ausfüllt, schätzt an Stefan Kaller nicht nur sein tänzerisches Wissen und Können, sondern seine Zuverlässigkeit, sein Organisationstalent, seinen Humor, die Freundschaft, seine Herzlichkeit und vieles mehr. Stefan Kaller ist ein Sportwart, so wie man ihn sich nur wünschen kann.

Durch sein Engagement im Tanzkreis – zusammen mit seiner Frau Susanne – ist er weit über seinen Heimatort hinaus bekannt. Nicht zuletzt der Herbstball in der Kaiserberghalle, aber auch die aufwendigen Choreographien beim Togo-​Winterfest tragen seine Handschrift. Als ein ausgesprochen kreativer Geist ist der Beamte ständig am Entwickeln neuer Ideen, wie die Mitglieder seines Vereins das Publikum aufs Neue mit einer farbenprächtigen Inszenierung beeindrucken können. Sieht man ihn selbst auf dem Parkett, glaubt man, er habe die Schwerkraft ausgeschaltet und schwebe einige Millimeter über dem Boden. Darüber hinaus ist Stefan Kaller ein versierter Moderator, der für seine Conference auch gerne mal in das eine oder andere Kostüm schlüpft.

