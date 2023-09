Umfrage in der Region: Wer folgt auf Hansi Flick?

Wegen Erfolglosigkeit gefeuert – das ist vor Hansi Flick noch keinem deutschen Fußball-​Bundestrainer passiert. Mit der Rems-​Zeitung sprechen Spiel– und Übungsleiter aus dem Raum Schwäbisch Gmünd darüber, ob die Freistellung der richtige Schritt war und wen sie sich als Nachfolger vorstellen können.

Seit Sonntagnachmittag ist die Ära Flick bei der deutschen Fußball-​Nationalmannschaft Geschichte. Ein kleines Team um Rudi Völler übernimmt kommissarisch.

Und dann? Wie kann der DFB zurück in die Erfolgsspur gelangen? Und – woran hat es letztlich gelegen, dass Flicks so verheißungsvoll begonnene Zeit als Bundestrainer ein so unrühmliches Ende fand? Die Rems-​Zeitung hat mit Fußballcoaches und Spielleitern aus dem Gmünder Raum über die Personalie gesprochen.

„Im Fußball gibt es die Verantwortlichen auf dem Platz und die abseits vom Platz“, ordnet Steffen Mädger ein und sieht beim Deutschen Fußball-​Bund insgesamt Reformbedarf: „Es ist immer einfacher, den Trainer zu feuern, als tiefersitzende Probleme anzugehen.“

Allerdings, so der Trainer des Bezirksligisten SG Bettringen weiter, dürfe man nicht den Fehler machen, den Coach des DFB-​Teams mit einem Trainer in den hiesigen Amateurligen zu vergleichen. „Er hält viel mehr Fäden in den Händen, vom Taktischen bis zum Psychologietraining“, gibt Mädger zu bedenken.





