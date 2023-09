Gmünd: Konzert im Münster als „Hoffnungsschimmer“

Foto: jko

Nach der intensiven Probewoche Anfang September in der Internationalen Musikakademie Schloss Kapfenburg wird der Junge Kammerchor Ostwürttemberg (JKO) ein anspruchsvolles, geistliches A-​cappella-​Chorprogramm in drei Kirchen präsentieren.

Dienstag, 12. September 2023

Benjamin Richter

Das geistliche Chorprogramm, unter der musikalischen Leitung von Maddalena Ernst und Thomas Baur, steht unter dem Thema „Hoffnungsschimmer“. Wie gewohnt ist das Programm eine Reise durch unterschiedliche Epochen und Stile der Vokalmusik — von Palestrina bis zum zeitgenössischen Komponisten Wolfram Buchenberg, dessen „Veni Creator Spiritus“ der Chor 2016 in Auftrag gegeben und in London uraufgeführt hat und das nach sieben Jahren nun erklingt. Darüber hinaus wird auch eine ganz aktuelle Komposition, „Prayer for Those Who Live Alone“ von Kim Sirius, uraufgeführt.Inhaltlich berührt die Chorliteratur belastende Gefühle („In der Welt habt ihr Angst“, Distler) und schwere Thematiken („Komm süßer Tod“, Nystedt), die allerdings mit dem Bitten um Beistand („Komm, Jesu, komm“, Bach) und Trost („Komm, Trost der Welt“, Lahusen) einhergehen. Und dieser Hoffnungsschimmer bleibt, denn „Dennoch bleibe ich stets an dir“ (Schein) und es besteht ein Grund zu Singen („Venite, Gaudete“, Peacock) — und natürlich zum Zuhören.Die Konzerte „Hoffnungsschimmer“ unter der Leitung von Maddalena Ernst und Thomas Baur finden an folgenden Terminen statt: Schwäbisch Gmünd, Heilig-​Kreuz-​Münster, am Freitag, 15. September, ab 20 Uhr; Giengen, Stadtkirche, am Samstag, 16. September, ab 19 Uhr; Ellwangen, Evangelische Stadtkirche, am Sonntag, 17. September, ab 17 Uhr.

