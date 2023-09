Gmünder „Jazzmissionare“ haben Heimspiel

Foto: jmgd

Es swingt, klingt und jazzt wieder in Schwäbisch Gmünd am Samstag, 16. September, ab 20 Uhr in der Innenstadt, am Johannisplatz und in der Kornhausstraße. Verschiedene Formationen aus der Region präsentieren sich – ganz kostenlos.

Dienstag, 12. September 2023

Benjamin Richter

54 Sekunden Lesedauer







Wie das weitere Programm beim „Jazz-​Heimspiel” aussieht, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 13. September. Im iKiosk ist die digitale Ausgabe erhältlich.



Die Jazzmission Schwäbisch Gmünd lädt wieder zum „Jazz-​Heimspiel” ein. Das erste Heimspiel hatte beim Landesjazzfest 2010 Premiere, wo sich auf dem Johannisplatz viel Publikum drängte und dabei großen Anklang fand. Seitdem gehört dieses „kleine Festival“ zum festen Teil vom beginnenden Jazz-​Halbjahresprogramm des Vereins.Im Café Margrit, 20 Uhr, werden die Jazzmissionare um Reinhold Uhl (sax), Thilo Schimmele (g), Volker Held (b) und Alois Geiger (dr) dem Motto „Heimspiel“ voll gerecht. Dabei werden 30-​Minuten-​Formationen gebildet, die im Duo und Trio eher den kammermusikalischen Aspekt zur Geltung bringen — im Quartett aber auch mal laut und frei klingen dürfen.Gespielt werden Eigenkompositionen sowie Stücke von Lieblingsinterpreten. Einer dieser Musiker ist Wayne Shorter, der zur „vordersten Linie“ der Saxophonisten im Modern Jazz gehört und erst am 2. März dieses Jahres im Alter von 89 Jahren verstarb. Von ihm werden unter anderem die Stücke „Black Nile“ und „House of Jade“ performed. Weitere Musiker aus dem Favoritenkreis sind Wes Montgomery und Thelonius Monk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



130 Aufrufe

219 Wörter

34 Minuten Online



Beitrag teilen