Kreisverkehre – optimal in Sachen Sicherheit? Schechingen bekommt einen, Lindach nicht

Das Verkehrsministerium des Landes zählt zu den Protagonisten der Kreisverkehre und verweist auf die Vorteile. Schechingen will damit den Ortseingang und den Anschluss des Baugebiets sicherer machen. In Lindach hat sich die Verkehrsschau dagegen ausgesprochen, weil dies nach Ansicht der Fachleute keine erhöhte Verkehrssicherheit an der zentralen Kreuzung bringen würde.

Dienstag, 12. September 2023

Gerold Bauer

Die Straße zwischen Schechingen und Holzhausen ist seit ein paar Tagen gesperrt. Die am Ortsende von Schechingen vor wenigen Tagen eingerichtete Baustelle lässt bereits erahnen, dass dort nicht nur eine einfache Kreuzung zur Anbindung des neuen Baugebiets entsteht. Angelegt wird vielmehr ein recht großer Kreisverkehr, von dem sich Bürgermeister Stefan Jenninger mehr Verkehrssicherheit verspricht. In Lindach kam die Anregung von Anwohnern, an der Kreuzung der Ortsdurchfahrt mit der Hans-​Diemar-​Straße und der Straße „Im Iltisfeld“ einen zu bauen.





Lesen Sie am 12. September in der Rems-​Zeitung, warum Kreisverkehre zwar an vielen Stellen Vorteile bringen — aber nicht überall.



