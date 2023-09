Salvatorkapelle in Schwäbisch Gmünd vor 400 Jahren geweiht

Fotos: msi

Am 9. September 1624 wurde die obere Kapelle auf dem Salvator durch den Augsburger Weihbischof Peter Wall konsekriert. Fast auf den Tag genau 400 Jahre später feierten die Katholiken in Gmünd einen festlichen Gottesdienst mit Dekan Robert Kloker und viel Musik.

Dienstag, 12. September 2023

Gerold Bauer

Dekan Robert Kloker blickte in seiner Predigt in die Vergangenheit. Es habe den Menschen früher viel bedeutet, ein Heiligtum am Ort zu haben, erklärte er. In ihm versammelte sich die Gemeinschaft der Glaubenden, hier passierte alles Entscheidende von der Taufe über die Hochzeiten bis zur Beerdigung.







