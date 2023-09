TSV Allowa: Handballfrauen starten Mission Klassenerhalt mit neuem Coach

Nach dem direkten Wiederaufstieg in die Handball-​Verbandsliga peilt das erste Frauenteam des TSV Allowa ein langfristiges Engagement in der Spielklasse an. Gelingen soll der Klassenerhalt des Vereins aus Alfdorf, Lorch und Waldhausen dieses Mal unter der Ägide des neuen Trainerstabes um Tim Kutschera.

Dienstag, 12. September 2023

Mit 26:10 Punkten belegten die Frauen I am Ende einer sehr guten Spielzeit den zweiten Platz der Landesliga, Staffel II. Besonders die Heimstärke – man gewann alle Spiele in heimischer Halle – war bezeichnend.

Die Handballspielgemeinschaft der Stuttgarter Kickers und des TuS Metzingen feierte die Meisterschaft. Entgegen den Erwartungen berechtigte am Saisonende aber nicht nur die Meisterschaft zum Aufstieg in die Verbandsliga.

Darüber hinaus wurde ein Aufstiegsturnier der vier Vizemeister der Landesligen um den Startplatz in der höheren Spielklasse ausgetragen. So ergab sich die unerwartete Chance des Aufstiegs für den TSV Allowa.

Diese nutzte man als ungeschlagener Turniersieger eindrucksvoll und feierte so den direkten Wiederaufstieg in die Verbandsliga. Das vor Saisonbeginn gesteckte Ziel, im oberen Tabellendrittel zu spielen, wurde dementsprechend mehr als erfüllt.





Nach einem Jahr Landesliga-​Zugehörigkeit tritt die erste Frauenmannschaft des TSV Allowa in der anstehenden Saison 2023/​24 wieder in der Verbandsliga an. Damit spielen die beiden ersten aktiven Teams des nun vollständig zusammengeschlossenen Vereins aus Alfdorf, Lorch und Waldhausen in der zweithöchsten Liga im Handballverband Württemberg.

