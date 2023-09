Hop-​on-​Hop-​off: Hier dürfen Jugendliche zeigen, was sie können

Hop-​on-​Hop-​off – das ist eine Aktion, bei der sich am Samstag, 23. September, acht gemeinnützige Institutionen und Initiativen bei Kindern und Jugendlichen präsentieren. Junge Menschen können so die ganze Bandbreite an Mitmach-​Angeboten in Gmünd erleben.

Wer schon einmal als Tourist in London oder einer anderen Weltstadt war, kennt sie vielleicht: Die Hop-​on-​Hop-​off-​Busse, bei denen Fahrgäste einfach zu– und wiederaussteigen können, um die City bequem zu erkunden. Ganz ähnlich soll es am Samstag, 23. September, in der Gmünder Innenstadt zugehen. „Allerdings haben wir keine Londoner Busse, sondern unsere Naturstromer“, sagte der Erste Bürgermeister Christian Baron bei einem Pressegespräch im Gmünder Rathaus. Mit der Hop-​on-​Hop-​off-​Aktion möchten sich acht ehrenamtliche Organisationen und Initiativen im Rahmen eines gemeinsamen Tages der offenen Tür bei Kindern und Jugendlichen vorstellen.





Ab 14 Uhr sind die beiden Naturstromzüge in der Gmünder Innenstadt unterwegs. Start der Tour ist um 14 Uhr (Zug 1) und um 14.30 Uhr (Zug 2) am Oberen Marktplatz (Ecke Kornhausstraße/​Rinderbachergasse). Da sich das Angebot ausdrücklich auch an geflüchtete Jugendliche richtet, ist im Zug 2 eine Dolmetscherin für Ukrainisch an Bord. Die weiteren Abfahrtszeiten für diesen Zug am Oberen Marktplatz sind 15.40 und 16.50 Uhr. Die Tour soll alle Kinder und Jugendlichen ansprechen, die Mitmach-​Angebote kennenlernen möchten und sich vielleicht auch für ein ehrenamtliches Engagement interessieren.





