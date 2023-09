Wasserschaden im Jugendtreff Hardt zwingt zum Umzug

Foto: privat

Der Jugendtreff Hardt muss nach einem Wasserschaden in den Räumlichkeiten der Barnsleyer Straße wieder ins FuN (Familien– und Nachbarschaftzentrum) in der Antiber Straße ausweichen.

Donnerstag, 14. September 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 16 Sekunden Lesedauer



Nach dem Sommerurlaub stellte das Jugendtreff-​Team mit Entsetzen fest, dass der Jugendtreff über die Urlaubstage durch eine Verstopfung im Abwassersystem verschmutzt wurde und auf unvorhersehbare Zeit so nicht genutzt werden kann. „Es sind zwar nicht alle Räume durch das Abwasser betroffen, aber der Geruch und die Feuchtigkeit zieht sich durch den gesamten Jugendtreff, der sich seit circa 30 Jahren in den Kellerräumen der Barnsleyer Straße befindet“, heißt es in einer Pressemitteilung.Der größere Schreck: Alles, was sich im Jugendtreff befindet, sei nicht mehr zu benutzen. Nachdem eine Spezialreinigungsfirma den Dreck entfernen wird, müsse alles, was sich im Jugendtreff befindet, entsorgt werden, so dass die VGW den Schaden begutachten und beheben kann; dies werde einige Zeit dauern. „Die Öffnung eines Notfallraums hat für uns höchste Priorität. Die Kinder und Jugendlichen brauchen einen Jugendtreff!“, da ist sich das Team einig. Hilfsangebote kamen sofort: Das Familien– und Nachbarschaftszentrum hat sofort reagiert und das FuN so geräumt, dass der Jugendtreff dort unterkommen kann. Der Stadtjugendring GD und auch der Kreisjugendring Ostalb suchen Möglichkeiten, die Erstausstattung zu finanzieren. „Ein Spendenaufruf über soziale Medien, einer Freundin des Jugendtreffs, hat uns Sofas und andere Erstausstattung gebracht, so dass zwei Tage nach der Schocknachricht wieder im FuN für die Kinder und Jugendlichen geöffnet werden konnte“, heißt es in der Mitteilung weiter.Der Werkhof Ost hat Hilfe angeboten, wenn es darum geht, die Kellerräume auszuräumen und das Inventar zu entsorgen. Hier zeigt sich das sehr gute und verlässliche Miteinander der drei Einrichtungen innerhalb des Vereins JuFuN.Wer für den Verein für Jugend– Familien– und Gemeinwesenarbeit spenden möchte, kann dies auf folgendes Konto bei der Kreissparkasse Ostalb tun: IBAN DE45 6135 0050 0805 3759 16.

