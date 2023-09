Abschied von Kristina Schmid: Ende einer Ära am Gmünder Lehrerseminar

Seminardirektorin Kristina Schmid ist nach 17 Jahren an der Spitze des Gmünder Seminars mit einem bunten Programm in den Ruhestand verabschiedet worden. In ihre Zeit fiel die Zusammenlegung der Seminare, und es kamen zahlreiche neue Aufgaben und Impulse für die Lehrerausbildung.

Freitag, 15. September 2023

Benjamin Richter

Nur der Jahresurlaub trennt Kristina Schmid noch vom Eintritt in den Ruhestand. Am Donnerstag wurde sie im Prediger von ihren Vorgesetzten, Mitarbeitern und Referendaren, den zeitweiligen Weggefährten und Kooperationspartnern feierlich verabschiedet.

Ihr Stellvertreter Thomas Lenz begrüßte die zahlreichen Gäste vom Ministerium, den Schulämtern und Ausbildungsschulen, aktive und ehemalige Kollegen, und betonte die stets vertrauensvolle und verlässliche Zusammenarbeit, die er im letzten Jahrzehnt erfahren durfte.

Renzo Costantino vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, und seit 2019 Leiter der Gmünder Regionalstelle, nahm die „amtliche“ Zurruhesetzung von Seminardirektorin Kristina Schmid vor, überreichte die Urkunde und blickte auf ihre berufliche Laufbahn zurück.





Welche beruflichen Stationen Kristina Schmid an die Spitze des Gmünder Seminars führten und welche musikalische Würdigung ihr zuteil wurde, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 15. September. Erhältlich ist die vollständige Ausgabe auch digital im iKiosk.

