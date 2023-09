Mobilitätswoche in Gmünd: Demonstrativ den Autoschlüssel abgeben

Foto: gbr

Im Rahmen der Mobilitätswoche in Gmünd verzichten Erster Bürgermeister Christian Baron und mehrere Stadträtinnen und –räte auf den Individualverkehr. Um eine Zeichen zu setzen, haben sie dazu demonstrativ ihre Autoschlüssel abgegeben.

Freitag, 15. September 2023

Gerold Bauer

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



Es ist gedacht als eine öffentliche Geste, um andere zu animieren, ebenfalls eine Zeit auf das Auto als Verkehrsmittel zu verzichten. Deshalb haben Erster Bürgermeister Christian Baron sowie die Mitglieder des Gemeinderats – Sabine Braun, Christa Kircher-​Beißwenger, Sebastian Fritz und Hannes Barth demonstrativ ihre Autoschlüssel für eine Woche an den Sprecher des Arbeitskreises Mobilität, Andrzej Sielicki, abgegeben.Stadtrat Andreas Benk war aus terminlichen Gründen zwar nicht bei der offiziellen Schlüsselübergabe am Donnerstag im Spitalhof dabei, beteiligt sich aber ebenfalls an der Aktion. „Ich habe gar kein Auto“, begründete Sielicki, warum er selbst keinen Schlüssel abgab. Er könne deshalb viele weitere Personen dazu ermutigen, es einmal eine zeitlang ohne Auto zu versuchen. „Ich kann allen versichern, dass das funktioniert. Bei mir klappt es auch.“Christian Baron berichtete davon, dass er sich für seine Außentermine bereits die passenden Busverbindungen herausgesucht habe. Sich von einem Mitarbeiter der Stadt zu diesen Terminen fahren zu lassen, lehnt er ab, weil dies ja den Sinn der Aktion ad absurdum führen würde.Alle, die am Donnerstag ihren Schlüssel abgegeben haben, zeigten sich überzeugt, dass mit vernünftiger Nutzung der Autos sehr viel möglich wäre. „Wenn jeder auf unnötige Fahrten verzichten würde, hätten wir vermutlich überhaupt keine Probleme mit dem Verkehr in der Innenstadt“, zeigte sich Baron überzeugt. Es wäre schon viel gewonnen, wenn Leute zum Beispiel bei einer Fahrt in die Stadt gleich mehrere Sachen auf einmal erledigen würden, statt jedes Mal extra hin zu fahren.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



148 Aufrufe

270 Wörter

50 Minuten Online



Beitrag teilen