Beilage „Wochenende“. Die Esskastanien im Himmelsgarten sind bald reif

Foto: Ursula Dubisar

Kalendarisch ist noch Sommer, doch die Tage werden langsam kürzer. Auch sonst kündigt sich bereits der Herbst an. Zum Beispiel im Himmelsgarten. Dort werden die Esskastanien bald reif sein. Die pelzigen Fruchtkapseln begrüßen die kühlere Jahreszeit. Und wir begrüßen das Wochenende mit interessantem Lesestoff.

Samstag, 16. September 2023

Franz Graser

53 Sekunden Lesedauer



Unser Ortsporträt widmet sich diesmal der Stadt Heubach. Die Stadt am Fuß des Rosensteins wartet mit vielen Perspektiven auf. Zum Beispiel mit der Neugestaltung des früheren Triumph-​Areals im Stadtzentrum. Hier ist es gelungen, ein funktionierendes Nebeneinander für ältere und jüngere Menschen zu schaffen. Auch der Flugplatz der Stadt ist bemerkenswert – nicht zuletzt als Wirtschaftsfaktor für die Region. Darüber hinaus finden sich rund um Heubach die ersten Spuren menschlicher Behausungen im heutigen Ostalbkreis.









Darüber hinaus finden Sie in dieser Wochenendbeilage Interessantes und Wissenswertes, Nachrichten aus dem Vereinsleben und dem kirchlichen Bereich – und viel Rätselspaß.





Die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung erhalten Sie im Online-​Direktkauf bei iKiosk.



Im Porträt stellen wir den Gmünder Kugelstoßer Eric Maihöfer vor. Für ihn war die Freiluftsaison ausgesprochen erfolgreich. Bei der U23-​Europameisterschaft hat er die Silbermedaille geholt, bei der Polizei-​EM war er sogar Erster. Der Leichtathlet hat große Ziele: 2028 peilt er die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Los Angeles an. Maihöfer spricht über den Moment, in dem alles passen muss.

