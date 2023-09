Beim Heubacher Bergrevival wird Gleichmäßigkeit belohnt

Foto: RZ-​Archiv/​Burchard

Eines vorweg: Beim 11. internationalen „ADAC Historic Bergrevival“ am Samstag, 16. September, und Sonntag, 17. September, geht es nicht um Geschwindigkeit. Bei dem Wettbewerb handelt es sich um eine Gleichmäßigkeitsprüfung auf der 2,5 Kilometer langen Bergstrecke zwischen dem Start am Jägerhaus und dem Zielpunkt am Wanderparkplatz Stock. An den Start gehen rund 120 bis 130 Teilnehmer.

Samstag, 16. September 2023

Franz Graser

50 Sekunden Lesedauer



Für die Starter geht es darum, in zwei Wertungsläufen dieselbe Zeit zu erreichen. Wer also in seinem ersten Wertungslauf eine bestimmte Fahrzeit erreicht, muss diese im darauffolgenden Lauf bestätigen. Vorgegeben ist ein maximaler Schnitt von 80 Kilometern pro Stunde. Das bedeutet eine Fahrzeit von 1,53 Minuten für die Strecke. Wer schneller unterwegs ist, wird verwarnt. Im Wiederholungsfall wird er aus der Wertung genommen.









Weitere Details und einen ausführlichen Programmablauf finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Das ist auch genau der Reiz dieser Motorsportveranstaltung, die nicht nur in Heubach viele Freunde hat: Fahrzeuge mit starken Motoren sind nicht im Vorteil. Grundsätzlich kann jedes Auto an dem Event teilnehmen. Es gibt Teilnehmer, die mit einem Oldtimer oder einem gewöhnlichen Serienfahrzeug an den Start gehen. Gunther Holley, Organisator des Bergrevivals, erinnert sich: „Wir hatten auch schon mal einen historischen Messerschmitt-​Kabinenroller mit 13 PS. Das geht auch.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



197 Aufrufe

203 Wörter

35 Minuten Online



Beitrag teilen