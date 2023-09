„Garten, Gold & Gsälz“ lockt Besucherinnen und Besucher scharenweise in den Remspark

Besser könnte es nicht laufen. Davon ist der Gmünder Veranstaltungsmanager Robert Frank überzeugt, als sein Blick am Samstag um die Mittagszeit über die Budenstadt mit den Ständen für die Veranstaltung „Garten, Gold & Gsälz“ schweift. Überall Leute, die sich interessiert informieren und schöne Produkte in die Tüten packen lassen. Die Veranstaltung geht noch bis einschließlich Sonntag.

Samstag, 16. September 2023

Gerold Bauer

Hier zur Orientierung nochmal das komplette Programm, das die Gmünder Stadtverwaltung zusammengestellt hat:



Der bunte Markt „Garten, Gold & Gsälz“ bietet am Samstag, 16. September, und Sonntag, 17. September, viel Interessantes für Garten– und Schmuckliebhaber sowie Anhänger regionaler Produkte. 128 Aussteller sorgen für eine vielfältige Auswahl und eine tolle Atmosphäre. Jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr kann man sich viele Tipps und Anregungen holen. Die Besucher erwartet eine üppige Vielfalt an Pflanzen, die neuesten Gartentrends und stilvolle Wohnideen und Accessoires. Ein Themenschwerpunkt dieser Veranstaltung ist es, den Besuchern Angebote und Produkte aus unserer Region näher zu bringen.

Viele Leckereien werden angeboten, welche die Herzen der Freunde des guten Geschmacks höherschlagen lassen. Das gastronomische Angebot bietet zahlreiche Spezialitäten aus der Region und lädt zum Verweilen ein. Ein Besuch von „Garten, Gold & Gsälz“ ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Nicht nur für die Kinder sind die Hühner der „Kleinen Hühnerschule“ sowie die Ferkel der „kleinen Schweineschule“ eine Attraktion und besonderer Anziehungspunkt. Der Alpakahof Kaut präsentiert neben seinen zutraulichen Alpakas die umfangreiche Produktvielfalt der Wolle dieser Tiere.

Unter dem Motto „Entdecke den Wald“ ist das Waldmobil der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald vor Ort. Bei den Aktivitäten erhalten die Kinder einen Einblick in die Vielfalt des Lebensraums Wald und in seine ökologischen Zusammenhänge. Aspekte wie verantwortungsbewusster Umgang mit der Natur und ihre nachhaltige Nutzung werden thematisiert und diskutiert. Die Kreisjägervereinigung Schwäbisch Gmünd wird wieder ein interessantes und informatives Diorama mit Präparaten unserer heimischen Wildtiere aufbauen. Des Weiteren gibt es für Kinder kostenlos Mal– und Informationsbücher und die Jäger beantworten gerne Fragen rund um das Thema Jagd. Am Samstag und Sonntag jeweils um 15.00 Uhr geht es sicherlich lebhaft zu, wenn die Jagdhunderassen vorgestellt und auch einige Übungen mit den Hunden gezeigt werden. Diese und viele weitere Aktionen können die Besucher an diesem Wochenende erleben.

Am Samstag findet um 17.00 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, ACK, auf der Remsparkbühne statt. Einer der Höhepunkte ist sicherlich wieder die Prämierung der Gmünder Gsälzkönigin und des Gmünder Gsälzkönigs am Sonntag, 17. September um 14.00 Uhr auf der Remsparkbühne. Im Anschluss an die Kür können alle eingereichten Gsälzsorten von den Besuchern verkostet werden.





Die Tageskarte kostet 7,- Euro für Erwachsene, das 2-​Tagesticket kostet 12,- Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt. Der Eintritt für Personen mit einer Behinderung ab 50% beträgt 4,- €. Bei B-​Eintrag ist die Begleitperson frei. Tickets sind im i-​Punkt sowie während der Veranstaltung an den Tageskassen erhältlich. Die Elektrozügle sind an beiden Tagen von 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr als kostenloser Shuttleverkehr vom Parkplatz Erde zum Bahnhof im Einsatz.

