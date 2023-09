Probleme bei der Zeitungsauslieferung am Samstag

Foto: gbr

Liebe Leserinnen und Leser, in manchen Gebieten gab es am Samstagmorgen Probleme mit der Zeitungszustellung. Ursache waren zum einen technische Probleme in der Druckerei, die zur verpäteten Anlieferung der Zeitungspakete führte, zum anderen nicht vorhersehbare Ausfälle von Austrägern wegen Krankheit. Wir sind dabei, die Nachlieferung zu organisieren.

Samstag, 16. September 2023

Gerold Bauer

21 Sekunden Lesedauer



Aufgrund zahlreicher Anrufe kann es sein, dass sie telefonisch nicht bei uns durchkommen. Sie können aber eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen oder uns per Mail an vertrieb@​remszeitung.​de informieren.







Vielen Dank für ihr Verständnis und ihre Geduld!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



227 Aufrufe

87 Wörter

52 Minuten Online



Beitrag teilen