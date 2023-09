Kühnl bekam 86,3 Prozent — bei einer Wahlbeteiligung von 34,6 Prozent

Peter Kühnl konnte unangefochten seinen Wahlkampf bestreiten — und als einziger Kandidat für das Amt des Bürgermeister von Ruppertshofen war sein Start in die nächsten acht Jahre schon vorab gesichtert. Mit den 86,3 Prozent könne er sehr gut leben, so sein Kommentar am Wahlabend. Auch die Wahlbeteiligung von deutlich über 30 Prozent gilt bei dieser Konstellation als sehr respektabel.

Sonntag, 17. September 2023

Gerold Bauer

Peter Kühnl ist in Ruppertshofen seit 16 Jahren der Chef im Rathaus. Auch ohne Konkurrenz hat er einen echten Wahlkampf geführt und dankte nun seinen Wählerinnen und Wählern für das erneute Vertrauen. Glückwünsche kamen instrumental vom Musikverein Ruppertshofen und verbal von der stellvertretenden Bürgermeisterin Eleonore Mangold und vom Heuchlinger Bürgermeister Peter Lang im Namen der umliegenden Gemeinden.







Die RZ berichtet am 18. September über das Wahlergebnis!



