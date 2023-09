TSB Gmünd: 31:36 gegen TV Bittenfeld II

Die Gmünder Durststrecke gegen den TV Bittenfeld II hält an. Nach einem Acht-​Tore-​Rückstand kämpfte sich der Handball-​Oberligist TSB Gmünd zwar eindrucksvoll zurück, unterlag den starken Gästen letztlich aber verdient mit 31:36 (14:20).

Sonntag, 17. September 2023

Alex Vogt

Die Reaktion der Mannschaft in der zweiten Halbzeit stimmte dann zwar versöhnlich, doch Rilli und Trainer Michael Stettner waren sich hinterher einig: „Über 60 Minuten gesehen haben wir verdient verloren, Bittenfeld II war die bessere Mannschaft.“





Monatelang hatten die Gmünder Oberliga-​Handballer diesem Moment entgegengefiebert, dann aber war der Saisonstart von einer Reihe von Pannen begleitet. Die Video-​Leinwand der Großsporthalle verweigerte den Dienst, den Spielstand erfuhren die Fans nur durch die Durchsagen von Holger Sohnle.Sportlich brauchte der TSB eine gewisse Anlaufzeit, um in der neuen Runde anzukommen. Zuvor stellten die Gmünder allerdings zwei Negativrekorde ihrer Oberliga-​Historie auf: Erstmals setzte es in eigener Halle 20 Gegentore in einer Halbzeit, obendrauf vergaben drei verschiedene Schützen die ersten drei Siebenmeter des Spiels. „Wir waren alle heiß, aber der Gegner war heißer“, stellte der Sportliche Leiter Jürgen Rilli ernüchtert fest.

