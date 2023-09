Ausstellungseröffnung: Alkie Osterland im „Labor im Chor“

Foto: ib

Welche Kunst entsteht aus der Krise? Was bleibt von Wunden und Narben? Dieser Frage widmet sich Alkie Osterland in ihrer neuen Ausstellung, die am Freitag eröffnet wurde.

Montag, 18. September 2023

Sarah Fleischer

26 Sekunden Lesedauer



Die ausgestellten Arbeiten sind Ergebnisse eines dreijährigen Prozesses. Dabei wurden die Eindrücke und Geschichten unterschiedlichster Menschen aus dem Ostalbkreis verarbeitet.





Mehr zur Ausstellung lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Wie entstehen Kunstwerke, die uns froh stimmen, obwohl sie aus einer Krise heraus entstanden sind? Dieser Frage ging Baubürgermeister Julius Mihm in seiner Ansprache im „Labor im Chor“ im Prediger in Schwäbisch Gmünd nach. Anlass war die Ausstellungseröffnung von Alkie Osterland, die ausschließlich mit Glas arbeitet.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



176 Aufrufe

105 Wörter

23 Minuten Online



Beitrag teilen