Handball: TSB Gmünd gibt den ersten Saisonsieg aus der Hand

Archivfoto: Zimmermann

Bis zehn Minuten vor Schluss wähnte sich der TSB Gmünd auf der Siegerstraße. Doch ein 0:5-Negativlauf führt zur unnötigen 27:28 (16:14)-Niederlage beim Aufsteiger TuS Schutterwald. Die Gmünder stehen nach dem zweiten Spieltag punktlos am Tabellenende der Handball-​Oberliga.

Montag, 18. September 2023

Thomas Ringhofer

Schutterwald. Michael Stettner war sichtlich bedient. „Wir waren einfach zu blöd“, polterte der frustrierte TSB-​Trainer los, als er die über zweistündige Heimfahrt aus der Ortenau antrat. Völlig unbegreiflich schien es, wie die Gmünder zuvor den anvisierten Auswärtserfolg hergeschenkt hatten. „Wir hatten den Gegner eigentlich genau da, wo wir ihn wollten“, verweist Stettner auf die 25:22-Führung elf Minuten vor dem Ende. Der TSB hatte es bis dahin sogar verpasst, das Polster weiter auszudehnen. Es folgte ein kollektiver Blackout mit fataler Folge.





Nach der 31:36-Auftaktschlappe gegen den TV Bittenfeld II hatte Stettner eine „deutliche Reaktion“ seiner Mannen gefordert. Die bekam er über weite Strecken auch zu sehen, doch das altbekannte Problem blieb: Die Gmünder schafften es nicht, sich zu belohnen und die Partie in eine sichere Bahn zu lenken. Anders als in der Vorwoche fand der TSB zwar gut in die Partie und wollte dem vom deutlichen 38:32-Erfolg in Herrenberg euphorisierten Aufsteiger gleich den Zahn ziehen. Tom Abt und Nicola Rascher trafen innerhalb der ersten 90 Sekunden zum 2:0 (2.). Schutterwald drehte den Spieß umgehend um, der TSB ließ sich trotz des kurzzeitigen Rückstandes beim 4:5 (10.) nicht verunsichern.





Den ausführlichen Spielbericht vom Nico Schoch lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.

