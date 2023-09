Jens-​Peter Schuller feiert Dienstjubiläum

Foto: avh

Jens-​Peter Schuller, Schulleiter der Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule, konnte dieser Tage sein 25-​jähriges Dienstjubiläum feiern. Fast die Hälfte der Zeit ist er schon Schulleiter.

Montag, 18. September 2023

Sarah Fleischer

Fast 12 Jahre seiner Dienstzeit ist Jens-​Peter Schuller bereits Schulleiter der AvH . Dabei hat er immer ein offenes Ohr für die Anliegen, Wünsche und Sorgen des Kollegiums und der Schülerschaft. Neben dem Unterrichten in den Fächern Informatik und Ethik kümmert er sich mit großem Engagement um die Aufgaben und Herausforderungen, die der Schulbetrieb mit sich bringt.





Was die größte Herausforderung war, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



