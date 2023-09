Vortrag: „Antifeminismus ist demokratiegefährdend“

Symbol-​Foto: Alexander Hauk /​alexan​der​-hauk​.de /​pix​e​lio​.de

Die Initiative „Politik braucht Frauen“ startete mit einem Vortrag von Rebekka Blum in der Volkshochschule Schwäbisch Gmünd. Das Projekt soll Frauen für politisches Engagement motivieren.

Montag, 18. September 2023

Sarah Fleischer

29 Sekunden Lesedauer



In ihrem Vortrag „Antifeminismus und Demokratiegefährdung – und warum die Politik Frauen braucht“ analysierte sie geschichtliche und aktuelle Entwicklungen. Noch im Kaiserreich 1902 schrieb Hedwig Dohm das Buch „Die Antifeministen“. Dem Antifeminismus liegen bewusste oder unbewusste frauenfeindliche Einstellungen zu Grunde.







Mehr über die Geschichte des Antifeminismus und was ihn so gefährlich macht, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Rebekka Blum ist Soziologin mit den Schwerpunkten Antifeminismus und (extreme) Rechte. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Evangelischen Fachhochschule in Freiburg und wird dort eine Professur übernehmen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



382 Aufrufe

116 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen