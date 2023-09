Kunst– und Kreativwoche an der Gmünder Klosterbergschule

„Sie schaut uns von oben zu und führt mit uns den Pinsel.“ Zum ersten Mal ohne die 2022 verstorbene Gründerin der Deutschen Stiftung für Menschen mit Downsyndrom Christiane Schuhmacher fand die „Kunstwoche“ an der Gmünder Klosterbergschule statt.

Dienstag, 19. September 2023

Sarah Fleischer

Unter der Leitung der bekannten Kunstpädagogin Ilknur Aazafuoglu nahmen 14 Kinder mit und ohne Handicap teil an der „Kunstwoche“ und wurden von zehn zusätzlichen Betreuern unterstützt.Schon allein der Blick in die Gesichter nach dem ersten Tag spricht nach der „Kunst– und Kreativwoche“ Bände: Lachen und Freude überall, dazu schon die positive Spannung: „Was erwartet mich am zweiten Tag?“ Vor vielen Jahren hatte die Gründerin der Deutschen Stiftung für Menschen mit Downsyndrom Christiane Schuhmacher diese Woche ins Ferienprogramm eingeführt – und damit vielen Menschen mit und ohne Handicap den Weg in die Kunst geebnet. Ihr war es immer am wichtigsten, eine Woche der Gemeinschaft mit Spaß an Projekten anbieten zu können. Nun fand die Woche zum ersten Mal ohne die 2022 verstorbene Mutlanger Ärztin statt.

