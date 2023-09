Standort für Ostalb-​Zentralklinik: Keine Empfehlung für den Kreistag

Symbolbild: gbr

Ein neues Klinikum als Regionalversorger für den Ostalbkreis soll her – doch wo, das ist noch immer offen. Auch die Option, das Aalener Klinikum auszubauen, ist noch nicht vom Tisch. Im Verwaltungsrat herrscht alles andere als Einigkeit.

Dienstag, 19. September 2023

Gerold Bauer

Entgegen dem ursprünglichen Vorschlag der Verwaltung hat der Verwaltungsrat der Kliniken am Montag keinen Empfehlungsbeschluss an den Kreistag gefasst, wonach das Konzept der Regionalversorgung durch einen Klinikneubau auf der grünen Wiese im Bereich Essingen/​Mögglingen umgesetzt werden soll. Die Standortfrage bleibt vielmehr vorerst offen. Damit ist nach wie vor auch möglich, dass das Ostalb-​Klinikum in Aalen zu diesem Regionalversorger ausgebaut wird. Ein entsprechendes Konzept präsentierte der Aalener Oberbürgermeister und SPD-​Kreisrat Frederick Brütting dem Gremium.







