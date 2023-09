Volle Umschulungswerkstatt in der TA Gmünd

Foto: ta

An der Technischen Akademie Schwäbisch Gmünd sind rund 20 Umschülerinnen und Umschüler in ihre Ausbildung in Industriemechanik gestartet.

Dienstag, 19. September 2023

Sarah Fleischer

„Mit der heutigen Aufnahme ihrer Umschulung zum Industriemechaniker haben sie eine super Chance für ihre Zukunft“, mit diesen Worten und persönlichen Wünschen sich zu entfalten und durchzuhalten begrüßte Michael Nanz, Geschäftsführer der Technischen Akademie Schwäbisch Gmünd die neuen Umschülerinnen und Umschüler in Industriemechanik in der TA. Ebenfalls begrüßt wurden die Teilnehmenden von Clemens Reitzig, dem Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit in Schwäbisch Gmünd.





Was eine Umschulung bringt und wie sie finanziert wird, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



