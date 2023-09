Alarmsignale aus den Gmünder Feuerwehrwehren

Die Feuerwehrgerätehäuser in Weiler, Herlikofen und Degenfeld müssen erneuert werden. Die Hauptwache, der sogenannte Florian, braucht einen Anbau und eine Sanierung, doch zumindest nach außen herrscht Stillstand. Der Stadt fehlt es an Geld, den Feuerwehrleuten so langsam an Geduld.

Doch dann folgte der städtische Kassensturz, und plötzlich schien das gesamte Konstrukt ins Wanken zu geraten.





Engagement lebt bekanntlich auch von den Rahmenbedingungen, und diese sind nicht bei allen Feuerwehren im Stadtgebiet ausreichend. Im Fokus stehen seit Jahren die Hauptwache am Sebaldplatz und die Feuerwehrhäuser in Weiler, Herlikofen und Degenfeld. Die Probleme: Alle platzen aus allen Nähten, haben keine getrennten Sanitärräume für Feuerwehrfrauen und veraltete Waschräume.Nun war auch den Feuerwehrleuten klar, dass die Stadt nicht alles auf einmal schultern kann. Von daher trugen sie auch die zeitliche Staffelung mit. Erst sollte Weiler gebaut werden, dann Herlikofen und am Ende Degenfeld. Die Erweiterung des Florians schien so gut beschlossen. Viele Feuerwehrleute hatten Oberbürgermeister Richard Arnold so bei der jüngsten Jahreshauptversammlung in Herlikofen verstanden, dass er den Baubeginn für Weiler versprochen habe.

