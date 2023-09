Eine Reise durch die Ziegerhof-​Galaxie

Fotos: Feisel

Es war ein Samstagnachmittag wie im Bilderbuch beim Ziegerhoffest in Schwäbisch Gmünd. Unter dem Motto „Per Anhalter durch die Ziegerhof-​Galaxie“ erlebten rund 125 Kinder und unzählige Erwachsene in der Nähe der Ortschaft Reitprechts eine fantastische Reise durch die Welt der Wissenschaft und Fantasie.

Samstag, 02. September 2023

Gerold Bauer

27 Sekunden Lesedauer



Der idyllisch gelegene Ziegerhof ist bereits seit über 40 Jahren eine Einrichtung der katholischen Kirchengemeinden in Schwäbisch Gmünd. Seitdem findet dort die Ganztagesbetreuung für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren in Form der Ziegerhof-​Freizeit statt. Jedes Jahr aufs Neue dürfen sich die Kinder auf zwei abwechslungsreiche Wochen freuen und Ihre Eltern auf Events wie in diesem Jahr.





Die RZ berichtet in der Montagausgabe über diese gelungene Veranstaltung!



