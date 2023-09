Fuchs-​Zwillinge mischen den Schwimmsport auf

Marie und Paula Fuchs gehören zum festen Kern des erfolgreichen Teams des Schwimmvereins Gmünd. Mit zahlreichen Medaillen und Jahrgangsmeistertiteln haben sie weit übers Remstal hinaus auf sich aufmerksam gemacht. Was sie antreibt und warum die Deutsche Meisterschaft im Juli in Berlin bis auf Weiteres ihre letzte gewesen ist — ein Porträt.

Samstag, 02. September 2023

Benjamin Richter

1 Minute 29 Sekunden Lesedauer



Der Medaillenspiegel von Marie und Paula Fuchs aus den vergangenen acht Monaten kann sich sehen lassen. Im Januar Bronze bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend in der A-​Jugend in Wuppertal, im Mai Silber (Paula) sowie zweimal Bronze (Marie) in den Einzelwettkämpfen der Süddeutschen Meisterschaften in Heidelberg, anschließend neben mehreren Medaillen zwei (Paula) und ein (Marie) Jahrgangsmeistertitel bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin.

Hinzu kommen sehr erfolgreiche Antritte in Sindelfingen und Köln und der Aufstieg mit dem Schwimmverein Gmünd in die 2. Liga im Rahmen der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften in heimischer Halle.

Die Finals der Deutschen Meisterschaften führten die Zwillingsschwestern im Juli dann noch einmal nach Berlin: Marie Fuchs qualifizierte sich zweimal für das A– und zweimal für das B-​Finale, holte über 50 Meter Schmetterling Bronze – in der U-​23-​Wertung sogar Silber – und erreichte über 50 Meter Freistil den fünften Platz. Paula Fuchs schaffte es viermal ins B-​Finale. Die ZDF-​Übertragung der Finals vom 8. Juli ist derzeit noch über die Mediathek des Senders abrufbar.

Die beiden Schwestern sind sich einig: Erfolgreicher ist für sie bislang aus sportlicher Sicht noch kein anderes Jahr verlaufen. Doch wie sind die Zwillingsschwestern, deren Gesichter inzwischen vielen Gmündern aus zahlreichen Zeitungsberichten bekannt sind, überhaupt zum Schwimmen gekommen? „Ich weiß nicht, wie weit vorne man da einsteigen soll“, sagt Paula Fuchs, „aber unsere Eltern haben sicher eine Rolle dabei gespielt.“

Sie hätten die Schwestern dazu ermutigt, in jungen Jahren viele Sportarten auszuprobieren. Beim Schwimmen seien dann beide „hängen geblieben“ – hier hätten sie sich am wohlsten gefühlt, und die Dynamik im Verein habe einfach gepasst.





Wie es den Fuchs-​Schwestern gelingt, den Abitur-​Endspurt und den Leistungssport unter einen Hut zu kriegen, und wie die Zwillinge mit Konkurrenzsituationen im Schwimmbecken umgehen — all das und noch mehr erfahren Sie im aktuellen Porträt in der Beilage „Wochenende“ der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die gesamte Ausgabe auch online im iKiosk.

